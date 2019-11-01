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Украинская оппозиция обвинила в сносе барельефа Жукову в Одессе власти города и страны

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" сообщили, что националисты, которые демонтировали знак, сослались на распоряжение назначенной президентом Владимиром Зеленским и.о. главы Одесской ОГА Светланы Шаталовой

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила руководство Украины в фактическом сотрудничестве с национал-радикалами, снесшими в Одессе памятный знак маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

"31 октября в городе Одессе националисты демонтировали памятный знак маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, - говорится в заявлении "Оппозиционной платформы". - Особое возмущение вызывает тот факт, что в этот раз сотрудничество национал-радикалов с властью было документально оформлено". Как отмечается в заявлении, вандалы сослались на распоряжение назначенной уже президентом Владимиром Зеленским и.о. главы Одесской ОГА Светланы Шаталовой. Именно решение "ставленницы Зеленского и открыло национал-радикалам дорогу к уничтожению одной из одесских достопримечательностей, места памяти одесситов", указывают представители оппозиции.

Авторы заявления обращают особое внимание на то, что назначенные президентом Зеленским и выполняющие его распоряжения люди "уничтожили памятный знак, на который не поднялась рука у (экс-президента Петра) Порошенко и (губернатора Михаила) Саакашвили".

При этом в заявлении подчеркнуто, что демонтаж барельефа является противозаконным действием, поскольку маршал Жуков не подпадает под действие закона о декоммунизации, который "не распространяется на героев Великой Отечественной войны и победы над нацизмом". К тому же, отмечает оппозиция, памятный знак в Одессе установлен Жукову как командующему Одесского военного округа. И как командир одного из подразделений Вооруженных сил СССР он также не подпадает под действие закона о декоммунизации, который распространяется на деятелей органов госбезопасности, местной и центральной власти либо органов Коммунистической партии СССР.

Представители оппозиции заявили, что мэр города Геннадий Труханов, "который хорошо знает, с каким почтением и уважением относятся одесситы к маршалу Жукову и его героическому прошлому", и не сделал ничего, чтобы остановить действия вандалов, должен уйти в отставку. Особый символизм случившемуся, считают в "Оппозиционной платформе", придает тот факт, что это было сделано в день визита на Украину генсека НАТО Йенса Столтенберга. "В Североатлантическом альянсе хорошо помнят о военной мощи их бывшего стратегического противника и, вероятно, получают особое удовольствие от самоунижения своих нынешних слуг, топчущих память собственных героических предков и всего украинского народа", - говорится в документе.

Георгий Жуков - маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа". Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром фашистов под Москвой. В 1945 году Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.

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