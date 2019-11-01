Глава Минприроды вручил награды лучшим эковолонтерским отрядам

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения второго Всероссийского конкурса "Лучший эковолонтерский отряд" состоялась в пятницу в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Призы победителям вручил министр Дмитрий Кобылкин.

"Был рад принять личное участие в отборе конкурсных работ наших дорогих волонтерских команд. То, что делают ребята у себя в городах, достойно уважения и поддержки. С таких малых инициатив начинаются большие добрые дела и перемены", - сказал он перед началом церемонии.

В шести номинациях были определены 17 победителей конкурса. В номинации "Помогаем заповедникам" лауреатами стали эковолонтерский отряд "Экогвардия" из Омска, команда "Грингаз" из города Чайковский Пермского края, а также объединение "Живой мир" из Иваново.

Победителями номинации "Эковолонтеры - рекам и озерам" были выбраны эковолонтерский отряд школьного лесничества "Кедр" (городской округ Заречный Свердловской области), экоотряд "Экос" из города Александров Владимирской области. Награды в номинации "Волонтеры леса" были вручены эковолонтерскому отряду "Эколидеры" из Пензенского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, школьному лесничеству "Экошкола" города Назарово Красноярского края, Великоустюгскому школьному лесничеству "Сосенка" из Вологодской области и другим проектам.

Лучшими в номинации "Мусору - нет" стали международный проект эковолонтеров Арктики "Дух Заполярья" из Салехарда, эковолонтерский отряд "Адреналин" (Верхотурье, Свердловская область) и Мальтийское добровольное экологическое объединение "Искра" (село Мальта, Усольский район Иркутской области).

Среди награжденных в номинации "Эковзгляд" - отряд "Зеленый мир" (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) и проект "Мир вокруг нас" из Хабаровска. Самой популярной номинацией стала "Эковолонтеры города", в рамках которой участники представляли проекты волонтерских отрядов по благоустройству дворов и улиц городов.

О конкурсе

Мероприятие состоялось в рамках 6-й Всероссийской конференции по экологическому образованию "От экологического образования к экологии будущего", организованного Минприроды России и неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского, а также рядом партнерских организаций.

Как отметил Кобылкин, именно экологическое образование является фактором, формирующим мировоззрение современного человека, способного влиять на будущее, осознавая последствия сегодняшних воздействий, сохраняя хрупкий экологический баланс, сберегая природное богатство планеты.

"Важнейшая роль в формировании экологической культуры подрастающего поколения принадлежит вам, ученым, педагогам, экспертам, экологическим активистам, всем людям, которым небезразлично. Именно благодаря вам стратегические решения, принятые на этой конференции, воплотятся в действенные модели формирования экологически безопасного будущего", - сказал он, приветствуя участников конференции.

II Всероссийский конкурс "Лучший эковолонтерский отряд" проводился с 19 июня по 30 сентября 2019 года. Всего жюри была рассмотрена 1721 заявка из всех регионов страны. Лидерами по количеству поступивших в Оргкомитет материалов стали Оренбургская, Кемеровская и Свердловская области, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) и Республика Дагестан.