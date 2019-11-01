Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более трети российских школьников плохо знают отечественную историю

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что школьники путаются даже в наиболее известных событиях России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более трети школьников России плохо знают историю своей страны, не могут установить простейшие хронологические и причинно-следственные связи, а также слабо знают историю Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в Российском историческом обществе.

На эту тему
​​​​​"Мой ребенок ничего не хочет!" 10 советов родителям старшеклассника

"Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории, который ежегодно проводит ФИПИ [Федеральный институт педагогических измерений], показывает, что более трети школьников, выбравших ЕГЭ по истории, все-таки слабо знают свой предмет. Проблему качества исторической подготовки школьников показывают и проводимые Рособрнадзором Всероссийские проверочные работы (ВПР)", - сказал Кравцов.

Он пояснил, что ВПР по истории проводятся с пятого класса, чтобы диагностировать проблемы и оказать школам необходимую поддержку.

"Как мы видим, школьники даже путаются в наиболее известных событиях нашей страны, не могут установить простейшие хронологические и причинно-следственные связи, не знают ключевых исторических деятелей, историю российской культуры. Во многом такая ситуация связана с отсутствием современных методик преподавания, с недостатком программ подготовки учителей", - подчеркнул Кравцов.

По словам главы Рособрнадзора, современные учащиеся, особенно колледжей и техникумов, все меньше знают про Великую Отечественную войну. "Необходимо разработать программу популяризации истории Великой Отечественной войны", - предложил Кравцов, отметив, что ее нужно внедрить во всех школах и организациях среднего профобразования, "куда идут более 50% выпускников девятых классов".

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Реклама на ТАСС
Оксана Федорова и Вячеслав Фетисов приняли участие в Большом этнографическом диктанте
Основной площадкой диктанта стал Дом Пашкова в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС