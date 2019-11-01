В Гидрометцентре сообщили, что зима на европейскую часть России придет не скоро

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима на территорию России придет еще не скоро, однако повторения теплой погоды ожидать не стоит.

"Мы пока находимся в предзимье. В Москве устойчивый переход через ноль градусов происходит только в конце первой декады ноября, а устойчивый снежный покров формируется 28-29 ноября, поэтому до зимы все-таки еще далеко", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Между тем Вильфанд отметил, что ожидать повторения "теплой и ласковой" погоды не стоит, хотя температура в ноябре на европейской части России будет около и выше нормы.