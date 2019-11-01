Детскую онкологическую службу создадут в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Детскую онкологическую службу создадут на базе республиканской больницы им. Е. П. Глинки в Чечне в ближайшее время, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Для этого у нас имеется оборудование, сопоставимое с оборудованием лучших федеральных центров, есть медицинский персонал, который проходит специализированную подготовку на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева", - сказал министр.

Как сообщила ТАСС главный внештатный детский онколог Минздрава Чечни Хеда Хасмагомадова, в регионе на учете в онкодиспансере состоит более 300 детей.

"Сейчас онкобольным детям специализированная помощь оказывается преимущественно в федеральных центрах, в условиях Чеченской Республики мы можем проводить только поддерживающую терапию. Соответственно, наличие отдельной службы в регионе позволит решить вопросы оказания помощи детям в полном объеме", - отметила Хасмагомадова.