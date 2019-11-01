На российский рынок начали поставки отечественной вакцины, содержащей четыре штамма гриппа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Входящий в Ростех холдинг "Нацимбио" начал поставки новой отечественной вакцины на российский рынок. Как сообщает пресс-служба компании, поставки были начаты в пятницу, 1 ноября. Препарат, произведенный в Рязанской области, включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа вместо трех и соответствует всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новейшей российской четырехвалентной вакцины от гриппа "Ультрикс Квадри". В 2019 году в регионы поступит более 2,7 млн доз", - говорится в сообщении. Контракт заключен в рамках реализации плана Минздрава и Роспотребнадзора по поэтапному переходу на вакцинацию населения четырехвалентной вакциной до 2023 года.

Первыми планируется привить граждан, входящих в так называемые группы риска. "Всего же для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в 2019-2020 гг. мы поставим почти 63 млн доз вакцин, что позволит охватить не менее 40% населения страны. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году вакцинация позволила снизить заболеваемость гриппом на 24,5%, а ОРВИ - на 5% по сравнению с 2017 годом", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Вакцина "Ультрикс Квадри" производится на научно-производственном комплексе "ФОРТ" в Рязанской области, входящем в "Нацимбио" Ростеха и Marathon Group. Ее разработка началась в 2017 году, когда ВОЗ рекомендовал квадривалентные вакцины к применению во всем мире. Четырехвалентные вакцины содержат дополнительный штамм вируса гриппа B и считаются более эффективными.