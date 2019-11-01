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В столице Индии из-за сильного смога закрыли школы

Ухудшение экологической обстановки в Нью-Дели вызвал дым из соседних штатов, где крестьяне сжигают остатки сельхозпродукции и таким образом освобождают поля для новой посевной

ТАСС, 1 ноября. Резкое ухудшение экологической ситуации в Нью-дели заставило власти индийской столицы закрыть все школы города до 5 ноября. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

"Сильное загрязнение воздуха, которое наблюдается в Нью-Дели третий день подряд, создало чрезвычайную ситуацию в сфере обеспечения здоровья граждан, - приводит агентство заявление группы правительственных экспертов. - Такая экологическая обстановка [в индийской столице] приведет к неблагоприятным последствиям для здоровья всего населения, особенно детей".

Этот вывод подкрепляют данные мониторинга уровня загрязнения воздуха в разных районах индийской столицы. Он, по сообщению Reuters, демонстрирует значительное превышение допустимого уровня концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц PM 2.5 в воздухе.

Частицы РМ 2.5 крайне опасны для здоровья. Они накапливаются в организме и провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательных путей и рака легких.

Ухудшение экологической обстановки в столице Индии вызвано дымом из соседних штатов, где крестьяне сжигают остатки сельхозпродукции и таким образом освобождают поля для новой посевной.

Как заявили в четверг представители индийских органов здравоохранения, загрязненный воздух в черте Нью-Дели сокращает жизнь граждан приблизительно на семь лет.

Теги
Индия
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