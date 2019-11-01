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Рособрнадзор предложил ввести обязательные контрольные по истории для выпускников школ

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что такая форма будет учитывать в том числе освоение программ региональной истории

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Для выпускников российских школ следует ввести обязательные контрольные по отечественной истории. Об этом глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил в пятницу на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в Российском историческом обществе (РИО).

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Он отметил, что под эгидой РИО может быть проработана система мер по совершенствованию школьного исторического образования на основе концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории и историко-культурного стандарта.

"Рособрнадзор в части своих полномочий готов обеспечить мониторинг эффективности реализации этой системы мер, в частности, предложить для обсуждения модели обязательных для всех выпускников российских школ контрольных работ по истории, учитывающих в том числе освоение программ региональной истории", - сказал Кравцов.

Историко-культурный стандарт, утвержденный в 2013 году, включает перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень трудных вопросов истории, вызывающих острые дискуссии в обществе.

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