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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат после стрельбы в забайкальской части

Никаких случаев госпитализации из-за нервных срывов, как сообщают некоторые СМИ, не было, заявили в министерстве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Случаев госпитализации из-за нервных срывов после стрельбы в военной части в Забайкальском крае не было. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в пятницу.

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"Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенные отдельными интернет-СМИ, является вымыслом. Заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Воинское подразделение несет службу в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

Ранее интернет-издание Ura.ru опубликовало информацию о том, что семь военнослужащих госпитализированы с нервными срывами после стрельбы. В частности, отмечалось, что один из них не может говорить.

Теги
РоссияРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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