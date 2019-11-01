Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат после стрельбы в забайкальской части

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Случаев госпитализации из-за нервных срывов после стрельбы в военной части в Забайкальском крае не было. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в пятницу.

"Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенные отдельными интернет-СМИ, является вымыслом. Заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Воинское подразделение несет службу в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

Ранее интернет-издание Ura.ru опубликовало информацию о том, что семь военнослужащих госпитализированы с нервными срывами после стрельбы. В частности, отмечалось, что один из них не может говорить.