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К "Бессмертному полку" в 2019 году за рубежом присоединились 850 тыс. человек

Международный пресс-секретарь движения Светлана Конев заявила, что "Бессмертный полк" "приглашает всех, чтобы они стали членами нашей большой семьи"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Движение "Бессмертный полк" в 2019 году в зарубежных странах собрало 850 тыс. человек. Об этом международный пресс-секретарь движения Светлана Конев рассказала в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации крупных международных проектов общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

"К движению "Бессмертный полк" [в странах ближнего и дальнего зарубежья в 2019 году] присоединились 850 тыс. человек. Может быть, для России эта цифра не очень большая, но для меня огромная, потому что из маленьких ручейков собирается огромное море. Мы не соревнуемся: какой-то полк собирает 50 человек, какой-то 5 тыс. Мы приглашаем всех, чтобы они стали членами нашей большой семьи", - сказала она.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

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