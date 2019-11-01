Колокольцев назвал новой угрозой мошенничество с использованием IP-телефонии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мошенничество с использованием IP-телефонии представляет наибольшую угрозу среди новых видов преступлений в интернете. Об этом сообщил в пятницу глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства.

"Посредством интернета совершаются хищения чужого имущества, ведется торговля наркотиками, оружием, людьми, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок. Среди новых угроз - мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии", - сказал он.

Министр пояснил, что преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников.

"В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года - почти на 70%", - сообщил Колокольцев.

Вместе с тем он отметил, что за последние несколько лет повысились результаты работы по предупреждению и пресечению таких преступлений. Для качественного расследования уголовных дел данной категории создаются следственно-оперативные группы, в которую входят наиболее подготовленные сотрудники.

"В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц", - подчеркнул Колокольцев.