В Одессе вместо уничтоженного барельефа Жукову установят доску погибшим в Донбассе военным

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Мемориальная доска погибшим украинским военным в Донбассе будет установлена вместо разрушенного националистами барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на стене здания Одесского облвоенкомата. Об этом сообщило в пятницу "Радио свобода" со ссылкой на пресс-офицера военкомата Анастасию Ильяш.

"На этом месте до 6 декабря планируется установка мемориальной доски в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас более 100 человек", - отметила она.

Радикалы демонтировали памятный знак маршалу Жукову накануне. Этот акт вандализма резко осудила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", обвинив руководство Украины в фактическом сотрудничестве с национал-радикалами.

Националисты оправдали свои действия письмом Минобороны - ведомство не возразило против демонтажа памятного знака, который якобы подпадает под закон о декоммунизации, действующий с мая 2015 года. В то же время Жуков не должен подпадать под декоммунизацию, поскольку считается героем Второй мировой войны, для которых закон делает исключение. Но националисты игнорируют это положение, ссылаясь на то, что Жуков был членом ЦК КПСС и министром обороны Советского Союза.

Ранее барельеф маршалу неоднократно страдал от действий вандалов. В конце июня 2017 года неизвестные демонтировали мемориальную доску Жукова на одноименном проспекте. Такая же судьба постигла и памятник Жукову в Харькове, который снесли националисты 2 июня.

Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром фашистов под Москвой. В 1945 году Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.

Власти Украины в рамках декоммунизации уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.