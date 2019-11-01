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Региональный канал начнет вещание в Калининграде в цифровом формате с 5 ноября

Телекомпания "Каскад" начнет вещание в составе первого мультиплекса в цифровом эфире телекомпании ОТР

КАЛИНИНГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Региональная телекомпания "Каскад" начнет цифровое вещание в Калининградской области в составе первого мультиплекса в цифровом эфире телекомпании ОТР. Об этом сообщила в птяницу пресс-служба областного правительства.

Калининградская область - один из двух регионов России, в которых появилась такая возможность.

"Врезки региональных телеканалов запускаются в двух пилотных территориях: с 31 октября - в Омской области и с 5 ноября заработают у нас, в Калининградской области", - рассказал министр цифровых технологий и связи региона Алексей Игнатенко, которого цитирует пресс-служба правительства области.

Местной телекомпании ежедневно предоставляется пять часов вещания в прямом эфире с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером. Региональный блок будет выходить в прямом эфире, но без возможности демонстрации рекламы.

По данным Калининградского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), цифровое телевещание в области началось в июле 2010 года с включением передатчиков первого мультиплекса. В марте 2014 года в Калининграде начались трансляции второго мультиплекса - второй десятки телевизионных каналов. В конце ноября - начале декабря 2018 года второй мультиплекс был включен на всех передающих станциях региона.

Сейчас область на 100% охвачена цифровым вещанием - 20 каналов цифрового телевидения доступны в любом населенном пункте территории. Полное отключение аналогового телевещания в области произошло 3 июня.

Теги
РоссияКалининградская область
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