В Ингушетии этнографический диктант прошел в самом "высоком" этномузее мира

МАГАС, 1 ноября. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" прошла в Ингушетии на 29 площадках, в том числе в высокогорном селе Джейрах и в самом "высоком" этнографическом музее мира, расположенном в стометровой башне Согласия в Магасе, передает корреспондент ТАСС.

"Всего у нас было 29 площадок по региону, на каждой из которых было около 30 участников, в общем, в акции приняли участие около 1 тыс. человек разных возрастов и профессий. Все площадки преимущественно располагались в школах и домах культуры, так, этнодиктант написали и в высокогорном селе Джейрах. Символично, что диктант также писали сегодня в самом высоком этнографическом музее мира, который располагается в стометровой башне Согласия, участниками стали представители правительства, парламента, министерств, ведомств, студенты, общественники и т.д.", - рассказала ТАСС специалист отдела внешних связей и нацполитики Миннаца Ингушетии Роза Темирханова.

По мнению участников, этнодиктант - не только возможность проверить уровень своих знаний, но также и возможность узнать что-то новое.

"Я с удовольствием приняла участие в этнографическом диктанте, потому что проверка своих знаний в любом возрасте не мешает. Я даже многое для себя открыла и узнала, вопросы были очень интересные, честно признаюсь, что ответила не на все, но на 80% вопросов ответы все-таки дала. Как вернусь на работу, обязательно посмотрю в энциклопедиях и словарях, буду искать ответы на вопросы, которые были для меня незнакомы", - сказала вице-премьер правительства Ингушетии, участница диктанта Марьям Амриева.

Этнографический музей ингушской истории открыли в стометровой башне Согласия в административном центре Ингушетии Магасе 20 апреля 2019 года. Комплекс стал самым "высоким" музеем в мире, рекорд был зарегистрирован гендиректором международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владом Копыловым.

Международная просветительская акция приурочена ко Дню народного единства. Она направлена на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России. Участники должны были ответить за 45 минут на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого региона.