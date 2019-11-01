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Фонд Кадырова закупил цифровые комплексы для медицинских учреждений

Организация закупила 3 стационарных и 15 мобильных цифровых флюорографических комплексов

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова закупил 3 стационарных и 15 мобильных цифровых флюорографических комплексов для медицинских учреждений Чеченской Республики. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"15 мобильных и 3 стационарных комплекса приобретены Региональным общественным фондом им. А. А. Кадырова. Переносные цифровые комплексы дают возможность мобильного перемещения в любое учреждение для оперативного проведения рентгеновского и флюорографического обследования. Это особенно актуально для отдаленных и труднодоступных районов", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, наличие современного оборудования позволит обеспечить качественные обследования большинству населения, что позволит на ранней стадии диагностировать онкологические, туберкулезные патологии и другие специфические заболевания.

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