Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Обновлено 

Цемах заявил, что спецслужбы на Украине добивались от него "нужных показаний" по делу MH17

В случае дачи нужных следователям показаний, по словам Владимира Цемаха, его обещали освободить от приговора, вывезти в Нидерланды и предоставить там жилье

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Житель Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, который в июне нынешнего года был похищен украинскими спецслужбами, а затем освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, рассказал, что в ходе допросов украинские следователи вместе с представителями Нидерландов и Австралии оказывали на него давление, чтобы склонить к даче "нужных показаний" по делу малайзийского Boeing, сбитого над Донбассом в 2014 году. Историю своего похищения и пребывания в украинской тюрьме он рассказал в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

На эту тему
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

По словам Цемаха, который в 2014 году был командиром отряда противовоздушной обороны ополченцев Донбасса в городе Снежное, он был похищен прямо из своего дома в городе Снежное сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). При этом ему ввели препараты-транквилизаторы. Цемах отметил, что уже вскоре после похищения на сайте Bellingcat был опубликован снимок его удостоверения, которое похитители забрали у него и приобщили к следственным материалам и на которое должна была распространяться тайна следствия.

Условия содержания в киевском изоляторе, по словам Цемаха, были тяжелыми. К нему не допускали врачей, допрашивали без присутствия адвокатов. При этом допросы снимались на видеокамеру. Их проводили сотрудники СБУ, а также представители полиции Нидерландов и Австралии. Некоторые среди них говорили только по-английски, однако двое хорошо владели и русским. "Если приезжали австралийцы и голландцы, то это проводились в помещениях СИЗО, а если приезжали представители СБУ, они везли к себе в службу", - рассказал Цемах.

В ходе допроса в присутствии иностранных представителей следователь генпрокуратуры Украины, по слова Цемаха, грозил ему пожизненным заключением и заявлял, что украинская сторона не включит его в список на обмен заключенными. "Представитель Генпрокуратуры сказал, что мне не обмен, мне пожизненное светит, но многое будет зависеть от того, что ты ответишь этим товарищам", - рассказал Цемах, имея в виду представителей Австралии и Нидерландов.

В случае дачи нужных следователям показаний Цемаха обещали освободить от приговора, вывезти в Нидерланды, предоставить жилье. "Предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии - вот это меня удивило", - рассказал Владимир Цемах. Однако он отказался давать показания, которые от него требовали.

Обращение в международный суд

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды в связи с нарушением его прав.

"Рассматриваю такую возможность, - сказал он. - Я считаю, что это акт терроризма украинского государства по отношению ко мне".

В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его тайно вывезли в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Власти ДНР потребовали возвращения своего жителя и призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. По мнению главы республики Дениса Пушилина, похищение Цемаха было связано с намерением Киева сфальсифицировать обстоятельства крушения в 2014 году малайзийского Boeing.

В сентябре Цемах был включен в список тех, кто был освобожден в рамках договоренности между РФ и Украиной по обмену удерживаемыми лицами. Как пояснил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, при подготовке обмена учитывалась и позиция народных республик Донбасса. По его словам, "освобождение Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры".

Катастрофа Boeing

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана так называемая Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины. Малайзия, которой принадлежал самолет, была приглашена в нее лишь спустя четыре месяца. Все предложения России по оказанию помощи в расследовании ССГ были отвергнуты.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, указанная в докладе ССГ, еще в 1986 году была направлена в воинскую часть, которая находилась на территории УССР.

В новость внесена правка (15:46 мск) - передается повторно с уточнением в заголовке

Теги
АвстралияУкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
"Дом мертвецов" из новеллы Джеймса Джойса отреставрируют и сделают хостелом
Владельцы здания рассчитывают, что в качестве хостела "Дом мертвых" будет способствовать популяризации литературного наследия писателя среди молодежи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС