Цемах заявил, что спецслужбы на Украине добивались от него "нужных показаний" по делу MH17

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Житель Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, который в июне нынешнего года был похищен украинскими спецслужбами, а затем освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, рассказал, что в ходе допросов украинские следователи вместе с представителями Нидерландов и Австралии оказывали на него давление, чтобы склонить к даче "нужных показаний" по делу малайзийского Boeing, сбитого над Донбассом в 2014 году. Историю своего похищения и пребывания в украинской тюрьме он рассказал в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

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По словам Цемаха, который в 2014 году был командиром отряда противовоздушной обороны ополченцев Донбасса в городе Снежное, он был похищен прямо из своего дома в городе Снежное сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). При этом ему ввели препараты-транквилизаторы. Цемах отметил, что уже вскоре после похищения на сайте Bellingcat был опубликован снимок его удостоверения, которое похитители забрали у него и приобщили к следственным материалам и на которое должна была распространяться тайна следствия.

Условия содержания в киевском изоляторе, по словам Цемаха, были тяжелыми. К нему не допускали врачей, допрашивали без присутствия адвокатов. При этом допросы снимались на видеокамеру. Их проводили сотрудники СБУ, а также представители полиции Нидерландов и Австралии. Некоторые среди них говорили только по-английски, однако двое хорошо владели и русским. "Если приезжали австралийцы и голландцы, то это проводились в помещениях СИЗО, а если приезжали представители СБУ, они везли к себе в службу", - рассказал Цемах.

В ходе допроса в присутствии иностранных представителей следователь генпрокуратуры Украины, по слова Цемаха, грозил ему пожизненным заключением и заявлял, что украинская сторона не включит его в список на обмен заключенными. "Представитель Генпрокуратуры сказал, что мне не обмен, мне пожизненное светит, но многое будет зависеть от того, что ты ответишь этим товарищам", - рассказал Цемах, имея в виду представителей Австралии и Нидерландов.

В случае дачи нужных следователям показаний Цемаха обещали освободить от приговора, вывезти в Нидерланды, предоставить жилье. "Предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии - вот это меня удивило", - рассказал Владимир Цемах. Однако он отказался давать показания, которые от него требовали.

Обращение в международный суд

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды в связи с нарушением его прав.

"Рассматриваю такую возможность, - сказал он. - Я считаю, что это акт терроризма украинского государства по отношению ко мне".

В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его тайно вывезли в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Власти ДНР потребовали возвращения своего жителя и призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. По мнению главы республики Дениса Пушилина, похищение Цемаха было связано с намерением Киева сфальсифицировать обстоятельства крушения в 2014 году малайзийского Boeing.

В сентябре Цемах был включен в список тех, кто был освобожден в рамках договоренности между РФ и Украиной по обмену удерживаемыми лицами. Как пояснил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, при подготовке обмена учитывалась и позиция народных республик Донбасса. По его словам, "освобождение Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры".

Катастрофа Boeing

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана так называемая Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины. Малайзия, которой принадлежал самолет, была приглашена в нее лишь спустя четыре месяца. Все предложения России по оказанию помощи в расследовании ССГ были отвергнуты.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, указанная в докладе ССГ, еще в 1986 году была направлена в воинскую часть, которая находилась на территории УССР.

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