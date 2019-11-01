В МВД появятся подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. МВД создаст подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий", - сказала она, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

Волк отметила, что новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности в центральном аппарате министерства и территориальных органах внутренних дел.

"Министр поручил руководителям оперативных главков, следственного департамента и управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений, после чего направить их в регионы. Кроме того, планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне", - отметила Волк.

По ее словам, до 30 декабря организационно-штатное управление МВД России подготовит ведомственный приказ о внесении изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства, одновременно должны быть разработаны аналогичные приказы в территориальных ОВД.

Правоохранительные органы в последние годы констатируют рост числа преступлений, совершенных с использованием интернета, в их числе мошенничество, распространение наркотиков, хищение денежных средств и другие преступления. По данным Генпрокуратуры, каждое седьмое преступление в России совершается в сфере IT-технологий.

В новость были внесены изменения (15:47 мск) — добавлена информация после второго абзаца.