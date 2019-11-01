Петербург и Ленобласть за месяц посетили по электронным визам около 16 тыс. туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Ленинградскую область за минувший месяц посетили по электронной визе около 16 тыс. иностранных туристов. Такие данные опубликовал городской комитет по развитию туризма.

"По электронным визам Санкт-Петербург и Ленинградскую область посетили порядка 16 тыс. иностранных туристов в течение первого месяца действия этого режима. Граждане 50 государств подали более 29 тыс. заявок на получение электронной визы", - говорится в сообщении комитета.

Уточняется, что наибольшее количество электронных виз выдано жителям Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции. При этом отмечается, что ни одной заявки не поступило из Андорры, Ватикана и Корейской Народно-Демократической Республики.

"При прохождении пограничного контроля отмечается, что порядка 3% граждан совершают ошибки в оформлении электронных виз: несоответствие номера паспорта, неверно указанная дата рождения и окончание срока действия визы. Несколько человек посчитали возможным прибыть в Петербург по электронной визе, выданной для посещения Калининградской области и Владивостока", - добавили в комитете.

Режим электронных виз, которые доступны для оформления гражданам 53 государств, начал действовать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 октября текущего года. Электронная виза оформляется бесплатно и выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение 8 дней.