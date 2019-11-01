МИД РФ требует расследовать акты вандализма над памятниками красноармейцам в Прибалтике

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России требует от властей Эстонии и Латвии тщательно расследовать акции вандалов против монументов в память о советских воинах, освобождавших Прибалтику от нацистов. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы настаиваем на тщательном расследовании очередных актов вандализма в Латвии, Эстонии, а также принятии исчерпывающих мер по привлечению к ответственности виновных, - сказала Захарова. - Посольства России в Таллине и Риге уже обратились к властям с соответствующими требованиями".

Она добавила, что продолжающиеся акты глумления над памятниками советским бойцам вызывают серьезную озабоченность российского внешнеполитического ведомства.