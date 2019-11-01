Москве присвоен максимальный индекс качества городской среды среди крупных городов России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Москва получила максимальное число баллов при оценке индекса качества городской среды крупнейших российских городов, следует из результатов подсчета индекса, опубликованных на сайте Минстроя. Презентация итогов замера проходит в пятницу в ТАСС.

В материалах говорится, что Москва набрала 276 баллов из 360 возможных в группе "Крупнейшие города, находящиеся в условно комфортном климате". На второй строчке оказался Санкт-Петербург с показателем 238 баллов. На третьем месте по числу баллов расположился Екатеринбург с показателем 191. По 190 баллов получили Казань и Нижний Новгород, 189 баллов - Красноярск.

Во время презентации результатов подсчета индекса в ТАСС министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев напомнил, что замер производился по 36 индикаторам. По каждому из них город мог получить максимум 10 баллов, соответственно, наивысший результат - 360 баллов. К городам с благоприятной средой относятся города, набравшие 50% и более от возможного числа баллов.

Правительство опубликовало перечень индикаторов оценки индекса качества городской среды 25 марта 2019 года. Список показателей индекса состоит из 36 позиций, которые включают благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан. Индекс будет рассчитываться ежегодно. Его показатели влияют на размер субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Проекты благоустройства территорий в российских регионах реализуются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который рассчитан до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.