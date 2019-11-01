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Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову "плевком в лицо" горожанам

Геннадий Труханов считает, что действия национал-радикалов нельзя считать "реальным волеизъявлением жителей города"

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил возмущение действиями национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

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"Сегодняшняя ситуация с демонтажем барельефа маршала Жукова - это откровенный плевок в лицо одесситам, - написал он в пятницу на свой странице в Facebook. При этом мэр отметил, что такие действия отдельных личностей никак нельзя считать "реальным волеизъявлением жителей города".

"Они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно сами одесситы", - подчеркнул Труханов.

Он также выразил недовольство позицией Министерства обороны страны, которое не возражало против уничтожения памятного знака. Радикалы, которые снесли в четверг барельеф Жукову, в оправдание своих действий сослались на "разрешение квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны".

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года новые власти во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить так называемую политику декоммунизации. С этой целью в 2015 году был принят соответствующий закон. В стране начался процесс переименования всех топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стало переименование Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

Всего в рамках декоммунизации власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, площадей и других топонимических объектов. Кроме того демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям.

Однако что касается Георгия Жукова, то многие на Украине считают, что выдающийся советский военачальник, внесший огромный вклад в разгром нацизма, не должен подпадать под действие закона. Ранее против сноса памятников Жукову выступили также жители Харькова, добившиеся восстановление его бюста в городе.

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