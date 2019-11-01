Город Каргополь Архангельской области вошел в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Город Каргополь (Архангельская область) вошел в Сеть творческих городов в области ремесел и народного творчества ЮНЕСКО, сообщается в пятницу на сайте правительства Архангельской области.

"Генеральный секретарь ЮНЕСКО принял решение о вхождении Каргополя в Сеть творческих городов в области ремесел и народного творчества", - говорится в сообщении.

Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество: декоративно-прикладное и народное искусство, музыка, дизайн, литература, гастрономия.

По данным правительства, заявка от имени жителей Каргополя была направлена экспертам минувшим летом. Вступление Каргополя в Сеть творческих городов ЮНЕСКО позволит широко и активно продвигать город на международном уровне, а также сотрудничать с такими же очагами самобытной культуры по всему миру.

Каргополь принадлежит к числу древнейших русских городов. Первое упоминание о нем относится к 1146 году, сделанное в связи с походом Белозерского князя Вячеслава в Северную Чудь. Город расположен на левом берегу реки Онега в центре транспортного коридора Финляндия - Карелия - Архангельск.

Сейчас в городе проживает около 10 тыс. человек, работает большой государственный музей с обширными коллекциями, ежегодно проходит множество фестивалей народных ремесел северного края, фольклорного искусства, музыки и гастрономии.

Каргополье всегда славилось народными промыслами и ремеслами. Расцвет всех видов художественного творчества пришелся на XVI-XVII века, получив развитие в следующие столетия. Здесь работали мастерские иконописцев и серебряников, меднолитейщиков и кузнецов, гончаров и резчиков по дереву. Каргополь был центром золотошвейного дела, кроме того, всему миру известна каргопольская глиняная игрушка, в которой продолжают жить языческие символы и обряды.