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Путин в режиме видеоконференции пообщался с участниками движения WorldSkills

В ней также приняли участие представители государственных органов, госкомпаний, акционерных обществ и учебных заведений Ставропольского края, Ярославской, Нижегородской и Свердловской областей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался в режиме видеоконференции с участниками движения WorldSkills и национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, состоявшегося в Екатеринбурге. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"В мероприятии приняли также участие представители государственных органов, госкомпаний, акционерных обществ и учебных заведений Ставропольского края, Ярославской, Нижегородской, Свердловской областей", - говорится в сообщении.

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этой телеконференции Путин планировал обсудить "вопросы профессионального образования: как отлажена эта система в нашей стране, кто формирует заказ на кадры, в том числе и на современные кадры, кто их готовит, по какой методике и как потом эти кадры востребованы в конкретных компаниях и организациях".

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.

Теги
Путин, Владимир Владимирович
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