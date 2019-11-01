Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Ассанжа и WikiLeaks

Спецдокладчик ООН призвал освободить Ассанжа

Нильс Мельцер назвал действия правительства Великобритании полным неуважением прав основателя WikiLeaks

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер выразил обеспокоенность состоянием здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В распространенном в пятницу в Женеве заявлении он расценил действия британских властей в отношении Ассанжа, содержащегося в тюрьме, как полное неуважение его прав, призвав освободить его из-под стражи.

На эту тему
США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. В чем обвиняют основателя WikiLeaks

"То, что мы видели со стороны правительства Соединенного Королевства, - это полное неуважение прав г-на Ассанжа", - отметил Мельцер.

Мельцер, посетивший Ассанжа в мае в тюрьме вместе с медицинскими экспертами, констатировал наличие "симптомов типичного и продолжительного воздействия психологической пытки". Он потребовал немедленно принять меры по защите здоровья и достоинства арестованного. Однако, несмотря на "срочную медицинскую необходимость <...> и серьезность предполагаемых нарушений, Великобритания не предприняла никаких мер по расследованию, предотвращению и возмещению, которые требует международное право", отметил Мельцер.

"Его продолжают содержать в жестоких условиях изоляции и наблюдения, что не обосновано его статусом задержанного", - подчеркнул спецдокладчик. "На мой взгляд, дело не в виновности или невиновности Ассанжа, а в том, чтобы заставить его заплатить цену за то, что он выставил на обозрение серьезное неправомерное поведение правительства", - констатировал эксперт. Как считает Мельцер, если британские власти не облегчат бесчеловечные условия, в которых содержится основатель WikiLeaks, то продолжающиеся злоупотребления и произвол "могут скоро стоить ему жизни".

Эксперт напомнил, что "в то время как правительство США преследует Ассанжа за публикацию информации о серьезных нарушениях прав человека, включая пытки и убийства, официальные лица, несущие ответственность за эти преступления, продолжают пользоваться неприкосновенностью". Спецдокладчик рекомендовал правительству Великобритании выпустить Ассанжа на свободу и дать ему возможность восстановить здоровье.

Теги
Дело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
Реклама на ТАСС
Журналисты Северо-Запада получили премии конкурса "СеЗаМ" за лучшие материалы и проекты
Корреспондент ТАСС в Санкт-Петербурге Кристина Абелян получила премию полномочного представителя президента в СЗФО за лучшее освещение темы реализации нацпроектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС