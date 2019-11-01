На Урале изъяли из продажи рыбу из тюменского озера, где обнаружили гаффскую болезнь

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. На Урале изъяли поступившую в продажу рыбу из озера вблизи деревни Ачиры Тюменской области, где выявили редкую гаффскую болезнь. В скором времени ее уничтожат, сообщила журналистам в пятницу руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Вся партия, поступившая на реализацию из озера Андреевское в окрестностях деревни Ачиры, изъята и будет уничтожена. В Сургуте рыбу уже уничтожили. Эту же процедуру в скором времени проведут в Перми и Челябинске", - сказала она на пресс-конференции.

Гаффскую болезнь в деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области выявили 22 октября. В реанимации остаются два человека, восемь пострадавших уже выписали. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.

Гаффская болезнь - остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.