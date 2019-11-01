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Кристина Асмус требует моральную компенсацию за свое изображение на надгробии

Адвокат актрисы Анатолий Кучерена отметил, что надеется на урегулирование спора в досудебном порядке

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российская актриса Кристина Асмус намерена получить моральную компенсацию от ритуального агентства, которое использовало ее изображение в рекламных целях на надгробии. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ее адвокат Анатолий Кучерена.

"Мы направили досудебную претензию в эту компанию ритуальных услуг. Актриса требует денежную компенсацию за моральный ущерб, потому что все ее родные пережили настоящий шок после этого чудовищного инцидента. Размер этой компенсации Асмус в ближайшее время определит и озвучит", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что надеется на урегулирование спора в досудебном порядке. "Хотелось бы завершить эту историю без суда. Но, в принципе, мы работает над текстом иска на тот случай, если в суд подавать все же придется", - отметил Кучерена.

Накануне в Москве на ВДНХ в 75-м павильоне открылась выставка "Некрополь". Ее основная идея заключается в формировании нового общественного отношения к этическим, социальным и экологическим аспектам деятельности похоронных служб. В сети появилось видео с выставки, где на одной из похоронных гравюр изображена актриса Кристина Асмус.

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