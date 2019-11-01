Власти КБР рассчитывают на создание программы по оздоровлению реки Терек в 2021 году

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают на создание в 2021 году специальной программы по оздоровлению реки Терек, протекающей на территории шести регионов Северного Кавказа. Об этом сказал ТАСС в пятницу и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

"Мы думаем, что в 2021 году все-таки добьемся того, что будет отдельный проект "Терек". По крайней мере, мы все - Северо-Кавказские республики и Ставропольский край - делаем для этого все. Для нас это очень важно, наши 77 км (длина Терека на территории КБР - прим. ТАСС) требуют внимания", - сказал он.

При этом Шаваев подчеркнул, что задача по оздоровлению реки должна решаться комплексно. "Один субъект ее не сможет решить, потому что это не будет решением проблемы, это будет какая-то локальная работа, которая не даст никакого результата", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что обсуждение этого вопроса ведется на уровне Минприроды РФ. "Росводресурсы запрашивает документы по всем регионам заинтересованным, по территории которых протекает река Терек", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Минстрой России совместно с Минприроды рассматривают возможность расширения программы оздоровления рек на регионы, расположенные вдоль Терека и Дона. Некоторые главы субъектов СКФО обратились в федеральный центр с просьбой выделить в отдельную программу или подпрограмму оздоровление Терека в связи с тем, что проблема сбросов в реку стоит очень остро.

Река Терек протекает по территории шести субъектов РФ - Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет 623 км.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).