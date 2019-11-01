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Патриарх подписал грамоту о единстве Архиепископии западноевропейских приходов с РПЦ

Грамота была подписана в двух экземплярах, один из которых будет вручен 3 ноября в Храме Христа Спасителя главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал в пятницу Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"1 ноября 2019 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грамота была подписана в двух экземплярах, один из которых будет вручен 3 ноября в Храме Христа Спасителя в Москве главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской Патриархии.

Об Архиепископии

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Константинопольский патриархат 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже Архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание Архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в Архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

В сентябре 2019 священный синод РПЦ постановили принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом "Дубнинский", а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление.

Теги
Кирилл (патриарх)
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