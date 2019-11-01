Прокуратура уличила отловщиков в жестоком убийстве бродячих собак в Казани

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Казани обвинила отловщиков в жестоком убийстве бродячих животных. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте прокуратуры Татарстана.

"Прокуратура Казани рассмотрела материалы контрольно-счетной палаты города об использовании субсидий, выделенных в 2018-2019 годы из бюджета города МКУ "Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета города Казани" на регулирование численности безнадзорных животных. Установлено, что комитетом с ООО "Ветдом" были заключены договоры на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных - отлов, умерщвление и утилизация агрессивных и (или) больных безнадзорных животных на территории города Казани", - говорится в сообщении.

Услуги должны были оказываться с использованием гуманных методов и средств регулирования численности животных. Законодательство предусматривает случаи, когда животные подлежат умерщвлению. Ведомство обнаружило, что сотрудники фирмы использовали для этого препарат "Адилин супер", который вызывает у животного медленную и мучительную смерть из-за постепенного паралича периферийной и дыхательной мускулатуры. В прокуратуре посчитали, что препарат "не может быть расценен как гуманное средство регулирования численности безнадзорных животных".

Собранные материалы направили начальнику МВД по Казани для решения вопроса об уголовном преследовании. Прокуратура также направила представление руководителю исполкома Казани, оно находится на рассмотрении.