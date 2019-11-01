Директор Театра Сатиры опроверг госпитализацию Александра Ширвиндта

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт не был госпитализирован и не переносил операцию на сердце. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор театра Мамед Агаев.

Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация о том, что Ширвиндт якобы перенес операцию на сердце.

"Это ерунда. С Александром Анатольевичем [Ширвиндтом] все нормально. Да, он периодически ходит в клинику в профилактических целях. Он может лечь на пару дней раз в несколько месяцев", - сказал Агаев.

О Ширвиндте

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году, с отличием окончив Щукинское училище, он был приглашен в Театр имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1968 года, исполнив около 30 ролей. С 1 марта 1970 года актер служит в Театре сатиры, а с 2000 года возглавляет коллектив. Он также ставит спектакли и играет как актер.

В кино снимается с 1956 года, исполнял различные роли в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Вокзал для двоих" и других.

С 1958 года преподает в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, с 1995 года - профессор кафедры "мастерство актера". Среди его выпускников Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник. За свою долгую творческую деятельность удостоен звания народного артиста РСФСР, награжден орденом "Дружбы народов", является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".