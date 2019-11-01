Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госпитализированную с истощением девочку из Орла перевели во мценский специнтернат

Региональная прокуратура установила, что разработанная ранее программа реабилитации ребенка-инвалида не выполнялась

ОРЕЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Медики Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. Круглой (НКМЦ) выписали из стационара девочку с врожденным генетическим заболеванием из многодетной семьи. Ее перевели в дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками во Мценске, сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Виктор Поляков.

На эту тему

Ранее в Орловскую больницу госпитализировали истощенного ребенка-инвалида из многодетной семьи, в которой воспитывались восемь детей. СУ СК по Орловской области 19 октября возбудило уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Позднее в ведомстве уточнили, что состояние ребенка связано с ее заболеванием.

"Девочка из больницы выписалась. Сейчас она находится в интернате во Мценске. Все хорошо", - сказал Поляков. Он уточнил, что ребенок находится в специнтернате по трехстороннему соглашению, подписанному на три месяца.

Прокуратура Орловской области установила, что программа реабилитации, разработанная для девочки-инвалида, практически не выполнялась, а медицинская реабилитация проводилась с нарушениями. Многодетная семья не состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Орловского района, как находящаяся в социально-опасном положении.

Трудности в семье начались несколько месяцев назад после смерти отца, мать детей была вынуждена продать хозяйство и вместе с тремя детьми (в том числе и девочкой-инвалидом) переехать в трехкомнатную квартиру, снятую для нее органами опеки. Пять старших детей были помещены в Некрасовскую школу-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Намереваясь купить жилье в сельской местности, женщина уехала в Дмитровский район, где попала в поле зрения правоохранителей.

На брифинге, прошедшем 25 октября, руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин подчеркнул, что состояние ребенка не связано с методами воспитания, это следствие генетического заболевания. В 2016 году девочке была присвоена инвалидность, она наблюдалась у медиков.

Теги
РоссияОрловская область
Реклама на ТАСС
Жители Крыма с нетерпением ждут начала железнодорожного сообщения
В пятницу Минтранс РФ сообщил, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в республику стала компания "Гранд Сервис Экспресс"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС