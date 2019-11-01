Госпитализированную с истощением девочку из Орла перевели во мценский специнтернат

ОРЕЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Медики Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. Круглой (НКМЦ) выписали из стационара девочку с врожденным генетическим заболеванием из многодетной семьи. Ее перевели в дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками во Мценске, сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Виктор Поляков.

Ранее в Орловскую больницу госпитализировали истощенного ребенка-инвалида из многодетной семьи, в которой воспитывались восемь детей. СУ СК по Орловской области 19 октября возбудило уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Позднее в ведомстве уточнили, что состояние ребенка связано с ее заболеванием.

"Девочка из больницы выписалась. Сейчас она находится в интернате во Мценске. Все хорошо", - сказал Поляков. Он уточнил, что ребенок находится в специнтернате по трехстороннему соглашению, подписанному на три месяца.

Прокуратура Орловской области установила, что программа реабилитации, разработанная для девочки-инвалида, практически не выполнялась, а медицинская реабилитация проводилась с нарушениями. Многодетная семья не состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Орловского района, как находящаяся в социально-опасном положении.

Трудности в семье начались несколько месяцев назад после смерти отца, мать детей была вынуждена продать хозяйство и вместе с тремя детьми (в том числе и девочкой-инвалидом) переехать в трехкомнатную квартиру, снятую для нее органами опеки. Пять старших детей были помещены в Некрасовскую школу-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Намереваясь купить жилье в сельской местности, женщина уехала в Дмитровский район, где попала в поле зрения правоохранителей.

На брифинге, прошедшем 25 октября, руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин подчеркнул, что состояние ребенка не связано с методами воспитания, это следствие генетического заболевания. В 2016 году девочке была присвоена инвалидность, она наблюдалась у медиков.