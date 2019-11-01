Бывший президент Болгарии Пырванов принял участие в вечере памяти Примакова в Софии

СОФИЯ, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Вечер памяти Евгения Примакова прошел в пятницу в Российском культурно-информационном центре в болгарской столице. Как сообщает корреспондент ТАСС, на событии, где была представлена книга "Наш Примаков", выпущенная на болгарском языке к 90-летию со для рождения Примакова, присутствовали президент Болгарии в 2002-2012 годах Георгий Пырванов, российские и болгарские дипломаты, болгарские политики и общественные деятели.

"Рад, что мы в Болгарии отмечаем юбилей Примакова, блестящего дипломата, мудреца эпохи и большого друга Болгарии. Мне много раз приходилось с ним встречаться. И на официальном уровне, и в неформальном общении мы откровенно обсуждали ключевые мировые проблемы. Я рад, что у Болгарии был такой большой друг", - отметил Пырванов в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Евгения Максимовича хорошо знали и продолжают помнить в Болгарии. Он не раз был в Софии, встречался с руководством страны. Здесь изданы его книги", - отметил в приветствии, направленном участникам события, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российской дипломатии выразил искреннюю благодарность Болгарии за организацию вечера памяти Примакова. "Убежден, что реализация данного благородного начинания послужит упрочению взаимного доверия, будет способствовать развитию российско-болгарского гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул Лавров.

"Евгений Примаков был знаковой фигурой не только для России - для всего мира. Его концепция многополярности сегодня входит во все учебники международных отношений. Отрадно, что с выходом в свет книги "Наш Примаков" на болгарском языке и у болгарских читателей будет возможность ближе познакомиться с его жизнью и опытом", - сказал посол России в Болгарии Анатолий Макаров. Дипломат выразил признательность председателю форума "Болгария - Россия" Светлане Шаренковой, которая занималась изданием книги, за вклад в популяризацию наследия Примакова в Болгарии.

Вечер памяти Евгения Примакова был организован форумом "Болгария - Россия", Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук, МИД России, посольством РФ в Болгарии и другими организациями.

В декабре в Болгарии впервые пройдет международный форум "Примаковские чтения".