Жители Крыма с нетерпением ждут начала железнодорожного сообщения

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Туристы и жители Крыма с нетерпением ожидают начала железнодорожного сообщения на полуостров, интересуясь расписанием и ценовой политикой, сообщил ТАСС в пятницу глава комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк.

Ранее в пятницу в Министерстве транспорта РФ сообщили, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". Первые поезда планируется запустить в 2019 году после ввода железнодорожной части Крымского моста. Как следует из сообщения, первыми направлениями перевозчика станут Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

"Предстоящий запуск железнодорожного сообщения сейчас вызывает повышенный ажиотаж у туристов, которые живо интересуются расписанием движения и ценовой политикой. Интерес к запуску железнодорожного движения уже сейчас зашкаливает", - подчеркнул Черняк.

По его словам, туристы также ждут от компании, которая определена для осуществления пассажирского сообщения по железной дороге в Крым, высокого уровня комфорта и сервиса, который бы сохранился на долгие годы.

Глава комитета не исключил, что запуск сообщения по железной дороге вызовет интерес и у граждан Украины. "Мне кажется, они с большим интересом будут приезжать в Крым и отсюда путешествовать по всей России на комфортабельных поездах", - считает он.

Прорыв транспортной блокады

Запуск железнодорожного сообщения между материковой частью России и Крымом фактически ликвидирует транспортную блокаду, в которой полуостров находился с 2014 года, заявил ТАСС член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. "Таким образом мы связаны с материковой частью России в полной мере, на 100%", - сказал Цеков.

Большая часть пассажиров, отметил сенатор, будет направляться в Крым на отдых и оздоровление. "Я уверен, что пройдет не так много времени и мы побьем рекорд Советского Союза, цифра была порядка 10 млн человек, которые посещали Крым для отдыха, оздоровления, лечения, с туристическими целями. В ближайшие 5-6 лет мы составим серьезную конкуренцию Сочи, Краснодарскому краю в целом", - добавил Цеков.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

"Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности.

В новость внесены изменения (19:56 мск) - добавлен комментарий члена комитета по международным делам Совета Федерации Сергея Цекова.