Глава Архиепископии западноевропейских приходов счастлив воссоединению с РПЦ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Воссоединение обратившихся к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу священнослужителей Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью (РПЦ) придаст новый импульс духовной жизни архиепископии в Европе. Об этом сказал журналистам в пятницу в аэропорту Шереметьево глава архиепископии, архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето).

"В воскресенье мы получим грамоту, которая закрепит воссоединение и позволит нам жить мирно, во взаимном доверии, поможет нашей архиепископии найти <...> новый толчок и новый дух на Западе. Очень благодарю всех, кто участвовал в этой работе, и в первую очередь - конечно же, святейшего патриарха Кирилла", - заявил архиепископ.

Делегация архиепископии прибыла в Москву в пятницу для участия в торжественных мероприятиях по случаю воссоединения духовенства архиепископии с Русской православной церковью (РПЦ), которые пройдут в Москве с 2 по 4 ноября. Ожидается, что 2 ноября ее представители посетят Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве и Троице-Сергиеву лавру. 3 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию с клиром архиепископии в Храме Христа Спасителя в Москве и передаст архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства с РПЦ. А 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, патриарх Кирилл и архиепископ Иоанн будут сослужить в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Архиепископ отметил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл "с самого начала проявил большое понимание, когда нас покинули, и Константинопольский патриархат отказался от нас и от томоса, который нас привязывал к нему". "Когда мы обратились к Русской церкви, мы получили очень хороший прием и возможность войти в диалог, который обеспечивает наш идентитет, который существует с 1924 года, обеспечивает автономию. Он позволит нам благодаря избранию новых викарных епископов продолжить жизнь нашей архиепископии там, где она есть", - добавил глава архиепископии.

Он отметил, что счастлив воссоединению с Русской церковью. "Мы хотим сказать русскому народу, что мы очень счастливы этому объединению, которое закрывает эту тяжелую историческую скобку. Перед нами радостное будущее, благодаря Московскому патриархату и всем, кто нам помогает", - заключил архиепископ Иоанн.

Митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк), патриарший экзарх Западной Европы сообщил журналистам, что в составе делегации архиепископии - более 130 человек. "Это событие действительно исторического масштаба, и мы искренне рады, что оно состоится всего лишь через два дня", - рассказал он.

Об Архиепископии приходов русской традиции

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе, или же Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы, а в настоящее время ее прихожанами являются как потомки эмигрантов, так и коренные жители европейских стран.

Ранее Священный синод РПЦ постановил принять в свою юрисдикцию ряд обратившихся с просьбой об этом священнослужителей архиепископии во главе с возглавляющим ее архиепископом Дубнинским (на тот момент - Хариупольским) Иоанном (Реннето). Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, приходы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции сохранят особенности своего управления и богослужения, а также финансовую автономию. Накануне визита архиепископ Иоанн заявил ТАСС, что готовность перейти в юрисдикцию РПЦ подтвердили свыше 60 приходов архиепископии, включая собор святого Александра Невского на улице Дарю в Париже.

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.