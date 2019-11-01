Арт-поселок для людей с инвалидностью под Пензой примет первых жителей 26 ноября

ПЕНЗА, 1 ноября. /ТАСС/. Арт-поместье "Новые берега" под Пензой - единственный в России комплекс, предназначенный для проживания молодых людей с инвалидностью, где они смогут реализовать социальные, образовательные и творческие проекты, примет первых 28 жителей в конце ноября. Об этом сообщила ТАСС инициатор проекта, член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова.

"Открытие первых двух домов состоится 26 ноября. В них будут проживать 28 человек из Екатеринбурга, Москвы, Ульяновска, Пензы, Тверской и Липецкой областей", - отметила собеседница агентства.

Арт-поместье "Новые берега" представляет собой коттеджный поселок, построенный на средства инвесторов и благотворительные пожертвования. Он расположен в селе Богословка под Пензой и занимает площадь 7,6 тыс. кв. м. В нем будет открыто семь многоквартирных домов, где смогут проживать люди с инвалидностью, также на его территории создадут оздоровительный комплекс, образовательный центр, кафе, мастерские. Первые два дома будут сданы в ноябре 2019 года, еще четыре находятся в процессе строительства.

В арт-поместье смогут проживать 80 человек, по договору безвозмездной аренды им предоставят квартиры. Будущих жителей арт-поместья выбирают по конкурсу - на основе заявок на проживание. Предпочтение отдается социально активным людям с инвалидностью, а также семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью. Как сообщили журналистам в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Квартал Луи", которая реализует проект, основное условие для жильцов состоит в том, что они должны воплотить в жизнь инициативу в сфере творчества, образования, социального предпринимательства.

По словам Львовой-Беловой, заявки на конкурс прислали 59 человек из 19 регионов России. Заселение в арт-поместье будет проходить поэтапно. "Следующий этап заселения намечен на май следующего года", - отметила собеседница агентства.

С открытием арт-поместья в регионе будет создана единственная в России комплексная система поддержки и личностного развития инвалидов, которая включает несколько центров. Помимо коттеджного поселка, в нее входят "Дом Вероники" - пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности - и "Квартал Луи" - социальный центр, где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни. "Новые берега", по замыслу авторов проекта, станут многофункциональным комплексом и ресурсным центром для отработки современных инклюзивных практик и технологий.