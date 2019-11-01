РПЦ опубликовала список епархий Элладской церкви, паломничество в которые не благословляет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сайт Паломнического центра Московского патриархата в пятницу опубликовал перечень из шести епархий Элладской православной церкви (ЭПЦ), паломничество в которые не благословляется согласно решению Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).

"В ответ на поступающие запросы Паломнический центр Московского Патриархата разъясняет, что в настоящее время, на основании заявления Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 октября 2019 года,… не благословляется посещение паломниками следующих епархий Элладской Православной Церкви: Афинская епархия, г. Афины,… Лангадская епархия, г. Лангада,… Верийская епархия, г. Верия,… Артская епархия, г. Арта,… Триккийская епархия, г. Триккала,… Димитриадская епархия, г. Волос", - сообщает сайт паломнического центра.

Синод РПЦ, собравшийся 17 октября, постановил прекратить молитвенное общение с иерархами ЭПЦ, которые в том или ином виде признают Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Русская и Украинская православные церкви не признают канонической. Синод также постановил не благословлять посещение паломниками монастырей и других святых мест, находящихся под управлением признающих неканонические структуры Украины архиереев.

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ. ПЦУ, созданная на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), - получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру канонической. Решение патриарха Константинопольского Варфоломея о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.