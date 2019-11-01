Ученые и общественники просят Путина разобраться в ситуации с белухами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину подписали ученые и представители общественности в связи с выпуском оставшихся 50 белух из бухты Средняя. Для избежания массовой гибели животных они призывают выпустить их в Охотское море, говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте Фонда защиты китов.

"Мы приветствуем решение государства выпустить всех белух, содержащихся в бухте Средняя, на свободу, в места их обитания. Однако мы выражаем несогласие с рекомендацией консилиума ученых о выпуске 50 белух на юге Приморского края, в одной из бухт вблизи Лазовского государственного заповедника", - говорится в обращении.

По мнению авторов обращения, это место не подходит для выпуска животных, так как все белухи были отловлены на севере Охотского моря и относятся к сахалинско-амурскому скоплению белух, которое не проникает на юг дальше центральной части Амурского лимана, за исключением единичных случаев.

"Для достижения своих исконных мест обитания и начала поиска своих семейных групп, выпускаемым животным придется пройти более 1400 км на север генеральными курсами. Это практически невыполнимая задача для животных возрастом от двух до пяти лет, ослабленных более чем годичным пребыванием в неволе", - поясняют в обращении.

В связи с этим активисты просят Путина подтвердить принятое ранее решение о выпуске белух в Сахалинский залив Охотского моря. По их мнению, в ближайшие 10 дней погодные условия позволят это осуществить.

Подписи под обращением поставили 14 ученых и представителей общественности. Среди них - журналист и председатель Фонда Защиты Китов Маргарита Митрофанова, сценарист, художник-постановщик в кино и анимациии Оксана Фоминова, биолог-охотовед, руководитель группы "Помощь дельфинам Черного моря" Владимир Латка и другие.

Ситуация с белухами в бухте Средняя

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска по группам в естественную среду обитания.