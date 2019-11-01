Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны начинает прием журналистских работ на конкурс "Медиа-Ас-2020"

Конкурс проводится в два этапа: окружной и финальный

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ объявило о начале приема журналистских работ на Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас-2020".

"Конкурс проводится в два этапа: окружной и финальный. Первый этап стартует сегодня и продлится до 10 февраля 2020 года", - сообщили в субботу в министерстве.

Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ. Прием работ на участие в финале будет осуществляться с 20 ноября 2019 года по 10 марта 2020 года, подчеркнули в министерстве.

Фестиваль прессы проводится Минобороны для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики. В 2020 году награждение победителей пройдет в 10 номинациях. В 2019 году среди лауреатов премии были журналисты ТАСС Екатерина Елисеева и Константин Крылов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Устроивший взрывы в двух мечетях на севере Ливана террорист приговорен к смертной казни
Теракты унесли жизни 47 человек, еще 300 получили ранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС