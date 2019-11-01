Минобороны начинает прием журналистских работ на конкурс "Медиа-Ас-2020"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ объявило о начале приема журналистских работ на Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас-2020".

"Конкурс проводится в два этапа: окружной и финальный. Первый этап стартует сегодня и продлится до 10 февраля 2020 года", - сообщили в субботу в министерстве.

Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ. Прием работ на участие в финале будет осуществляться с 20 ноября 2019 года по 10 марта 2020 года, подчеркнули в министерстве.

Фестиваль прессы проводится Минобороны для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики. В 2020 году награждение победителей пройдет в 10 номинациях. В 2019 году среди лауреатов премии были журналисты ТАСС Екатерина Елисеева и Константин Крылов.