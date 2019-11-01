Reuters: в США начали расследование в отношении владельца TikTok

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS, подчиняется Минфину - прим. ТАСС) начал проверку в отношении приобретения китайской ByteDance Technology, владеющей социальной сетью TikTok, американского сервиса Musical.ly. Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его данным, ByteDance Technology приобрела Musical.ly два года назад за $1 млрд, объединив его позднее с TikTok. При покупке китайская компания не обращалась за разрешением к CFIUS, что дает комитету право проверить эту сделку на предмет рисков, который она может представлять для национальной безопасности США.

Как отмечает Reuters, в настоящее время владелец TikTok ведет переговоры с CFIUS о мерах, которые могут быть приняты, чтобы избежать отчуждения приобретенных им активов Musical.ly. "Хотя мы не можем комментировать текущие регуляторные процессы, TikTok ясно дал понять, что для нас нет более высокого приоритета, чем доверие пользователей и регуляторов в США. Часть этих усилий включает работу с Конгрессом, и мы привержены тому, чтобы делать это", - заявил агентству представитель TikTok.

За последнее время несколько американских законодателей призывали власти страны начать расследование в отношении TikTok. В их числе сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио. "В прошлом месяце я попросил Минфин США, чтобы Комитет по иностранным инвестициям провел проверку в отношении TikTok, потому что любая платформа, принадлежащая компании, [находящейся] в Китае, который собирает огромные объемы данных американцев, потенциально является серьезной угрозой для нашей страны", - написал он в пятницу у себя в Twitter.

TikTok - социальная платформа для создания и просмотра коротких видеороликов, также TikTok является социальной сетью. Она создана в Китае и запущена в 2015 году.