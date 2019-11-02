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Корабль-док "Моаттама" ВМС Мьянмы прибыл во Владивосток с первым в истории визитом

Планируется обмен визитами экипажей кораблей ТОФ и Мьянмы

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Десантный вертолетоносец корабль-док "Моаттама" Военно-морских сил (ВМС) Мьянмы прибыл во Владивосток с первым в истории визитом. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня во Владивосток с первым в истории деловым заходом прибыл вертолетоносец корабль-док (ДВКД) "Моаттама" Военно-морских сил Республики Союз Мьянма. По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли гостям хлеб-соль", - сообщили в пресс-службе, добавив, что кораблем-хозяином визита является корвет "Совершенный".

Возглавляет поход командующий вторым флотом ВМС Мьянмы капитан 1 ранга Тейна Тха. Планируется обмен визитами экипажей кораблей ТОФ и Мьянмы, гости посетят музей Тихоокеанского флота и мемориальную подводную лодку "С-56".

На причале рядом с Государственным флагом России и Андреевским флагом на время визита поднят флаг Республики Союз Мьянма. Планируется, что ДВКД "Моаттама" покинет Владивосток 4 ноября.

Теги
РоссияМьянмаПриморский край
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