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Группа японцев вернулась из пилотного тура на южные Курилы

Из-за непогоды программу посещения острова Итуруп сократили

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Японские туристы в субботу вернулись на теплоходе "Этопирика" в порт Немуро на острове Хоккайдо после пилотного тура на южную часть Курильских островов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Природа была фантастическая, и это был чрезвычайно ценный опыт для меня", - рассказал о своих впечатлениях от поездки 79-летний житель Токио Мамору Такахаси. Туристы должны были вернуться на один день позже, однако из-за непогоды программа посещения острова Итуруп была сокращена. В связи с этим Японское агентство по туризму рассчитывает на возможность обсуждения с российской стороной организации поездки в более подходящий сезон.

За время пребывания на Кунашире 30 и 31 октября японцы посетили природные и культурные памятники острова. В первый день туристы посетили смотровые площадки с видом на вулканы Головнина и Менделеева, скалу Чертов палец, японское кладбище и краеведческий музей. Во второй - мыс Столбчатый, православный храм и районный Дом культуры. Местные коллективы подготовили для иностранцев концерт. Планировалось, что на Итурупе японцы также посетят культурные и природные достопримечательности.

По данным МИД Японии, в нынешнем проекте принимают участие 44 человека, включая сопровождающих чиновников и переводчиков. Москва и Токио в настоящее время ведут консультации по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора.

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