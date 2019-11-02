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ШОС

Узбекистан призвал страны ШОС совместно бороться с последствиями высыхания Аральского моря

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил разработать и принять программу "зеленого пояса" ШОС

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активизировать совместные усилия по противодействию последствий высыхания Аральского моря.

"Для совместного поиска решения проблем экологии и дефицита водных ресурсов предлагаем разработать и принять программу "зеленого пояса" ШОС. Учитывая глобальный масштаб последствий Аральского кризиса, призываем страны ШОС поддержать инициативу Узбекистана об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий", - сказал Арипов на заседании Совета глав правительств ШОС.

Ожидается, что по итогам будет утверждена новая редакция программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС, рассчитанная на период до 2035 года, план по реализации программы ШОС о продовольственной безопасности и концепция взаимодействия железнодорожных администраций. Всего запланировано подписание 14 документов.

Аральское море до середины 60-х годов прошлого века было климатообразующим водоемом огромного региона. Его поверхность зимой прогревала, а летом охлаждала вторгавшиеся в регион с запада воздушные массы. Благодаря этому, переносимая воздушными потоками влага выпадала в виде осадков над горами Тянь-Шаня и Памира, пополняла тем самым снегозапасы и ледники, от которых берут начало большинство рек Центральной Азии. Высыхание Аральского моря обернулось беспрецедентным бедствием и непоправимым ущербом для жизнедеятельности проживающего здесь более 60-миллионного населения, экосистемы и биоразнообразия Приаралья и прилегающих территорий.

На бывшем дне Аральского моря образовалась новая пустыня Аралкум, как антропогенный вулкан, выбрасывающая в атмосферу огромное количество солей и тонкодисперсной пыли, которые за счет существующих здесь мощных течений воздуха стремительно распространяются в атмосфере Земли.

Теги
УзбекистанШанхайская организация сотрудничестваАрипов, Абдулла Нигматович
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