Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Илон Маск засомневался в полезности Twitter

Бизнесмен добавил, что портал Reddit по-прежнему кажется ему хорошим. После этого Маск написал в том же Twitter, что "отключается"

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск сомневается в полезности Twitter и пока не намерен им пользоваться. Примечательно, что об этом бизнесмен сообщил в пятницу в критикуемой им же соцсети.

"Не уверен в пользе Twitter, - написал он. Позже в другом сообщении он отметил: Reddit (популярный портал, на котором ведут дискуссии и публикуют новости) по-прежнему кажется хорошим". Далее Маск написал: "Отключаюсь".

На эту тему
Игры в Twitter. Чем опрометчивые посты обернулись для Илона Маска

Ранее Маск неоднократно давал понять, что Twitter является самой предпочтительной для него соцсетью. Как правило в течение суток он публикует несколько сообщений в соцсети, а иногда делает в течение дня десятки записей. В июне Маск неожиданно сообщил, что удаляет свою учетную запись в соцсети, однако позже все равно продолжил ей пользоваться. Он неоднократно менял название своего аккаунта.

Сообщения Маска в Twitter не раз вызывали громкие скандалы, и даже привлекали внимание регулирующих органов. Из-за одной записи суд обязал предпринимателя выплатить $20 млн и уйти с поста председателя совета директоров компании Tesla. В 2018 году бизнесмен несколько раз публиковал оскорбительные высказывания об одном из участников операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде - британском спелеологе Верноне Ансворте.

Теги
СШАМаск, Илон
Реклама на ТАСС
В МЧС России поступают жалобы на использование открытого огня на балконах
В МЧС пояснили, что вступившие в силу изменения в правилах противопожарного режима, установившие запрет на использование открытого огня на балконах, "не ограничивают свободу граждан на курение"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС