Илон Маск засомневался в полезности Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск сомневается в полезности Twitter и пока не намерен им пользоваться. Примечательно, что об этом бизнесмен сообщил в пятницу в критикуемой им же соцсети.

"Не уверен в пользе Twitter, - написал он. Позже в другом сообщении он отметил: Reddit (популярный портал, на котором ведут дискуссии и публикуют новости) по-прежнему кажется хорошим". Далее Маск написал: "Отключаюсь".