Шторм "Амели" приближается к западному побережью Франции

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Национальная метеорологическая служба "Метео Франс" объявила предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в трех департаментах на западе Франции в связи с приближением шторма "Амели". Соответствующее предупреждение опубликовала в субботу организация на своей сайте.

"Шторм "Амели" <...> должен затронуть атлантическое побережье поздней ночью с субботы на воскресенье и будет сопровождаться сильными и очень сильными ветрами", - гласит предупреждение.

Ожидается, что с 01:00 (03:00 мск) на территории департаментов Вандея, Приморская Шаранта и Жиронда у берега будут наблюдаться порывы ветра 30 - 36 м/с и 27 - 30 м/с в более отдаленных районах. В соседних Де-Севр, Шаранте, Ландах и Верхней Вьенне, где объявлен желтый уровень погодной опасности, скорость ветра достигнет 25 - 27 м/с.

Также во всех указанных департаментах на протяжении ближайших 36 часов ожидаются сильные дожди - от 30 до 50 мм осадков. Отдельное предупреждение касается жителей прибрежной зоны в связи с возможными подтоплениями и сильными волнами. Улучшение ситуации ожидается с 06:00 (08:00 мск) воскресенья.