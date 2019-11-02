Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шторм "Амели" приближается к западному побережью Франции

Французская метеослужба объявила предпоследний уровень погодной опасности в трех департаментах на западе республики

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Национальная метеорологическая служба "Метео Франс" объявила предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в трех департаментах на западе Франции в связи с приближением шторма "Амели". Соответствующее предупреждение опубликовала в субботу организация на своей сайте.

"Шторм "Амели" <...> должен затронуть атлантическое побережье поздней ночью с субботы на воскресенье и будет сопровождаться сильными и очень сильными ветрами", - гласит предупреждение.

Ожидается, что с 01:00 (03:00 мск) на территории департаментов Вандея, Приморская Шаранта и Жиронда у берега будут наблюдаться порывы ветра 30 - 36 м/с и 27 - 30 м/с в более отдаленных районах. В соседних Де-Севр, Шаранте, Ландах и Верхней Вьенне, где объявлен желтый уровень погодной опасности, скорость ветра достигнет 25 - 27 м/с.

Также во всех указанных департаментах на протяжении ближайших 36 часов ожидаются сильные дожди - от 30 до 50 мм осадков. Отдельное предупреждение касается жителей прибрежной зоны в связи с возможными подтоплениями и сильными волнами. Улучшение ситуации ожидается с 06:00 (08:00 мск) воскресенья.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
В МЧС России поступают жалобы на использование открытого огня на балконах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС