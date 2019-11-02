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Юнармейцы под Самарой проводят мини-парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны

Мероприятия для ветеранов проходят с первого по пятое ноября

САМАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Отряды юнармейцев проведут 130 мини-парадов у домов ветеранов Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Юнармейцы во всех муниципалитетах Самарской области до 5 ноября проведут более 130 мини-парадов у домов участников Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Мини-парады проходят в преддверии парада Памяти, который состоится в Самаре на площади Куйбышева. Шествие посвящено военному параду, прошедшему 7 ноября 1941 года. Несмотря на тяжелое положение на фронтах, в стране тогда прошли три военных парада: в Москве, Воронеже и Куйбышеве (сейчас Самара).

Мини-парады проходят с 1 по 5 ноября, в них принимают участие 3 тыс. юнармейцев со всего региона. Юноши и девушки приходят к домам ветеранов торжественным строем, исполняют у окон военные песни, вручают им цветы и подарки.

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РоссияСамарская область
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