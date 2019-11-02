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В Канаде ребенок во время Хэллоуина получил конфеты с марихуаной

По данным телеканала CTV, полиция ищет хозяина конфет с наркотиками

ОТТАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция канадского города Колдбрук (провинция Новая Шотландия) начала расследование по факту обнаружения конфет с марихуаной в корзинке с угощениями, полученными ребенком во время праздника Хэллоуин. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Ребенок получил такое угощение, когда, согласно традиции праздника, ходил по соседским домам и собирал сладости. Пачку конфет с соответствующей маркировкой обнаружили родители малыша. В настоящее время сотрудники полиции пытаются найти хозяина сладостей с марихуаной, которая была легализована в Канаде в рекреационных целях в 2018 году.

Каждый год в Канаде отмечаются случаи, когда на Хэллоуин детям кто-то подсовывает "опасные подарки". В последние годы, в частности, сообщалось о шоколадных батончиках, напичканных кусочками железа или лезвиями для бритвы. Как правило, сами дети или их родители вовремя успевают обнаружить посторонние предметы в угощеньях, но бывают и неприятные случаи. Так, в 2017 году 11-летняя девочка была госпитализирована, угостившись шоколадкой с металлической крошкой.

По всем фактам полиция проводит расследования, но злоумышленников практически невозможно установить.

В Канаде, как и в США, Хэллоуин отмечается 31 октября - в канун Дня всех святых. Считается, что в Северную Америку этот праздник был завезен иммигрантами из Ирландии, где его корни уходят в глубину веков. В основе Хэллоуина лежит языческое поверье о том, что в эту ночь души умерших возвращаются в свои дома собирать "дань" в виде еды. Обычно, нарядившись в разные костюмы, по домам ходят дети, которых принято угощать сладостями.

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Канада
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