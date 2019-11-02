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Сверхзвуковой болид Bloodhound LSR впервые достиг скорости в 741 км/ч

По данным Би-би-си, автомобиль превысил рекорд 1964 года британского болида Bluebird CN7 в 648,7 км/ч, установленный на трассе в Австралии

ПРЕТОРИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Британский сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR впервые развил в минувшую пятницу в ходе тестов в пустыне Калахари на северо-западе ЮАР скорость в 741 км/ч. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Тем самым, отмечает она, был превышен рекорд 1964 года легендарного британского болида Bluebird CN7 в 648,7 км/ч, установленный на трассе в Австралии. Заезд проводился на высохшем соленом озере Эйр. Многие до сих пор рассматривают его как подлинный и последний рекорд скорости передвижения по поверхности Земли, так как автомобиль приводился в движение колесами. Все последующие рекорды были установлены с помощью использования сначала турбореактивных, а затем ракетных двигателей без передачи тяги на колеса машины.

' Bloodhound LSR/YouTube'

Рекорд, установленный гонщиком Дональдом Кэмпбеллом на Bluebird CN7, стал 49-м по счету в мировом реестре самых быстрых машин. Однако он продержался недолго - с 17 июля 1964 года до 7 октября того же года, когда болид Wingfoot Express с авиационным турбореактивным двигателем показал скорость в 668 км/ч.

Сейчас создатели Bloodhound LSR поставили цель установить 62-й по счету скоростной рекорд передвижения по Земле в 1609 км/ч (1000 миль/час). Нынешние заезды в Калахари призваны выявить все сильные и слабые стороны болида с тем, чтобы в будущем году на этой же трассе в Калахари показать желанный результат.

В ходе предыдущего заезда 29 октября автомобиль достиг скорости в 537 км/ч. В минувшую пятницу он добавил к этому результату еще 204 км/ч.

Ракетный двигатель в дополнение

Согласно планам, в ходе нынешних тестов в ЮАР болид не будут разгонять выше скорости в 800 км/ч. Как сообщила южноафриканская радиокомпания SABC, для того, чтобы показать более высокий результат на автомобиль планируется установить дополнительный двигатель. Сейчас он оснащен только двигателем от истребителя Еврофайтер Тайфун мощностью в 135 тыс. лошадиных сил.

"Этого недостаточно, чтобы разогнать автомобиль до 1609 км/ч, нужен еще один источник мощности", - отметили в SABC.

Инженеры намерены добавить к реактивному авиадвигателю монотопливный ракетный двигатель норвежской компании "Наммо". Ее прикрепят под двигателем Еврофайтера. Работая в паре, согласно расчетам, они позволят Bloodhound LSR преодолеть звуковой барьер, а затем и достичь 1000 миль/ч.

Не отрываясь от Земли

Во время нынешнего, пятого по счету заезда в пустыне Калахари команда Bloodhound планировала также проверить тормозные парашюты. Однако сильный боковой ветер не позволил им выполнить задуманное. В результате этот важнейший элемент автомобиля еще предстоит протестировать в ближайшие дни. "Если достижение рекордной скорости является одним из вариантов, то остановка машины представляет собой обязательный элемент", - заявил в этой связи владелец компании, которая имеет все права на болид, Йен Уохерст.

Ожидается, что испытания Bloodhound LSR продлятся на проложенной по дну высохшего соленого озера 19-километровой трассе до середины текущего месяца. Затем болид вернется в Великобританию для прохождения дальнейшей подготовки к штурму рекорда скорости, который должен состояться летом 2020 года.

Построенный британскими специалистами болид Bloodhound имеет длину в 14 метров и весит 7 тонн. Корпус автомобиля является композитным: фронтальная часть, как у гоночных болидов "Формулы 1", представляет собой углепластиковый монокок, задняя часть машины металлическая с панелями как у самолета.

Особенностью проекта является его цифровая составляющая, которая позволяет моделировать любые ситуации будущего заезда. Именно с ее помощью рассчитывается аэродинамика болида. После того, как он наберет скорость в 640-800 км/ч, алюминиевые колеса автомобиля, которые снабжены специальными шипами, будут лишь слегка касаться земли.

В результате именно аэродинамика болида должна обеспечить его постоянное соприкасание с трассой и исключить взлет машины, иначе любой рекорд будет признан недействительным.

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