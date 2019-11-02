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Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

В соответствии с нормами ВОЗ рекомендуется употреблять не более 5 граммов соли в сутки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в субботу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Уровень потребления соли приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Напомню, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы - инфаркта или инсульта", - отмечает Салагай.

Замминистра отметил, что речь идет не о той соли, которая используется только для досаливания, а об общем количестве, поступающем с едой. Он также привел способы уменьшения потребления соли, рекомендованные ВОЗ. Среди них сокращение употребления соленых закусок и соусов, использование меньшего количества соли при приготовлении еды, отсутствие солонок на столе и выбор продуктов с ее низким содержанием.

"В приказе также отмечается, что, согласно рекомендациям ВОЗ, вся пищевая соль должна быть йодирована, что очень важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода", - добавил Салагай.

Согласно рекомендациям, рациональные нормы потребления пищевых продуктов - это средние значения основных групп пищевых продуктов, а также их ассортимент в килограммах на душу населения в год. Они учитывают химический состав и энергетическую ценность, рассчитывают потребность людей в пищевых веществах и энергии, а также разнообразие потребляемой продукции. Основу рекомендаций составляют масштабные исследования, проведенные Институтом питания по заказу Минздрава России. Рекомендации можно использовать для планирования объемов производства продукции, а также людям для формирования индивидуального рациона питания.

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