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AFP: полиция обнаружила более 30 мигрантов в грузовике на юге Франции

Среди задержанных нелегалов из Пакистана находились три 15-летних подростка

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Грузовик с нелегальными мигрантами из Пакистана был остановлен на шоссе A8 в департаменте Приморские Альпы на юге Франции. Как сообщает в субботу AFP, в общей сложности в кузове находился 31 человек.

Мигрантов обнаружили во время досмотра недалеко от итальянской границы. Среди задержанных нелегалов, по данным прокуратуры Ниццы, находились три 15-летних подростка. Все они были переданы итальянским властям.

Предполагаемый организатор перевозки людей был задержан приграничной полицией Франции. Ему предъявлены обвинения в "помощи в незаконном въезде во Францию" группе лиц.

Теги
Франция
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