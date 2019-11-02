РПЦ намерена сохранить отношения с архиереями ЭПЦ, не признающими автокефалию ПЦУ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь готова сохранять отношения с архиереями Элладской церкви, не признающими раскол церкви на Украине, заявил председатель Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион в интервью телеканалу "Россия-24".

Иларион не исключил, что РПЦ в случае признания Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом украинского раскола может прекратить с ним евхаристическое общение. "Но это не означает, что мы прекращаем общение со всей Элладской церковью. Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть", - подчеркнул он.

"Более того, наши паломнические службы будут не рекомендовать посещать нашим паломникам епархии тех архиереев Элладской церкви, которые признают украинский раскол", - добавил Иларион.

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ, за которой РПЦ не признает статуса канонической церкви. ПЦУ, созданная на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), - получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру канонической.

Решение патриарха Константинопольского Варфоломея о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.